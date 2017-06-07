| | Пользователь взломал сайт Рособрнадзора и похитил данные 14 млн россиян
Наука

Пользователь взломал сайт Рособрнадзора и похитил данные 14 млн россиян

Пользователь портала «Хабрахабра» под ником NoraQ заявил о том, что он взломал сайт Рособрнадзора и получил данные 14 миллионов россиян. Об этом человек рассказал сам, во всех подробностях. По словам пользователя, он не предупредил администраторов сайта о уязвимости, но использовать информацию в своих корыстных целях он не будет.
Пользователь взломал сайт Рособрнадзора и похитил данные 14 млн россиян


NoraQ рассказывает, что сайт ведомства он взломал при помощи сервиса проверки дипломов о высшем образовании. Специалист нашёл, что спустя несколько полей для ввода реквизитов есть возможность отправить серверу команду. При помощи неё NoraQ скачал таблицы, в которых имеется информация о 14 миллионах бывших студентов, которые получили высшее образование в РФ.
Речь идёт о серии, номере диплома, о времени поступления и окончания вуза. Также там есть информация о дате рождения людей, их национальности, названии высшего учебного заведения и номера ИНН, а также СНИЛС граждан.
После того, как NoraQ рассказал об уязвимости в «Хабрахабре», сервис для проверки подлинности дипломов на сайте Рособрнадзора стал работать с сильными перебоями...

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