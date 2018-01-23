| | Microsoft экстренно спасает Windows 10 от патчей Intel
Наука

Microsoft экстренно спасает Windows 10 от патчей Intel

Инженеры корпорации Microsoft оперативно отреагировали на жалобы пользователей, установивших патчи Intel, а именно, Meltdown и Spectre. Выпущенное обновление, по словам разработчиков, поможет закрыт ранее открытые «по недоразумению» бреши для вирусов.
Microsoft экстренно спасает Windows 10 от патчей Intel

В компании Intel уже признали свою вину, состоявшую, по мнению разработчиков, в неполной продуманности широко разрекламированных обновлений. Поэтому при участии специалистов Microsoft все наиболее уязвимые для сбоев и системных вылетов участки будут «зачищены» новым приложением.
Intel претерпела только за первый месяц наступившего года немалые репутационные потери в связи с непродуманностью своих обновлений, которые были заявлены еще девять месяцев назад. Теперь клиентам рекомендовано не запускать апдейты, которые были предложены ранее. Эксперты считают, что такой провал принесет компании и правительственные санкции США, так как патчи предназначались и для специальных структур в области безопасности...

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