В России будут производить бюджетные смартфоны Pixelphone

В России в скором времени будут производить бюджетные смартфоны. С такой инициативой выступила компания Pixelphone, связанная с известным китайским предприятием Meizu.Специалисты компании Pixelphone намерены наладить производство смартфонов в Российской Федерации. Первой моделью является М1, который относится к бюджетному сегменту. Гаджет получит вытянутый IPS-экран с показателем сторон 18:9. Он имеет датчик отпечатка пальцев, двойную основную камеру и фронтальную с хорошей вспышкой. Pixelphone М1 будет доступным россиянам в трех цветовых гаммах: черный, золотистый и синий. Корпус изготовят из глянцевого стекла.Также для выбора покупателям планируют предложить смартфон Pixelphone S1 с менее сильными характеристиками. По словам экспертов, М1 будет продаваться за сумму менее десяти тысяч рублей...