Vivo Xplay7 станет первым в мире смартфоном с 10 Гб оперативной памяти

В интернете появились первые фотографии из скорой презентации смартфона Vivo Xplay7. Как стало известно, новинка будет иметь мощное железо. Также она станет первым в мире телефоном, который будет обладать 10 Гб оперативной памяти.Vivo Xplay7 будет иметь очень маленькие рамки, дисплей займет 92,9% от всей лицевой поверхности аппарата. Он будет иметь разрешение 4K. Корпус сделан из металла, однако внизу и вверху будут пластиковые вставки для нормальной работы антенн. Сканер отпечатка пальца будет встроен в сам дисплей, как это было у предыдущего смартфона компании X20 Plus.Основная камера будет сдвоенная. Делать она сможет фото с 4-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера будет иметь функцию Face Unlock 2.0. Эта технология распознаёт лицо хозяина смартфона при помощи программного обеспечения.Работать Vivo Xplay7 буде на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Оперативной памяти будет всего 10 Гб. Что касается постоянной памяти, то будет две модификации телефона – с 256 и 512 Гб. Информации о цене пока что не известно...