| | Vivo Xplay7 станет первым в мире смартфоном с 10 Гб оперативной памяти
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Vivo Xplay7 станет первым в мире смартфоном с 10 Гб оперативной памяти

В интернете появились первые фотографии из скорой презентации смартфона Vivo Xplay7. Как стало известно, новинка будет иметь мощное железо. Также она станет первым в мире телефоном, который будет обладать 10 Гб оперативной памяти.
Vivo Xplay7 станет первым в мире смартфоном с 10 Гб оперативной памяти


Vivo Xplay7 будет иметь очень маленькие рамки, дисплей займет 92,9% от всей лицевой поверхности аппарата. Он будет иметь разрешение 4K. Корпус сделан из металла, однако внизу и вверху будут пластиковые вставки для нормальной работы антенн. Сканер отпечатка пальца будет встроен в сам дисплей, как это было у предыдущего смартфона компании X20 Plus.
Vivo Xplay7 станет первым в мире смартфоном с 10 Гб оперативной памяти


Основная камера будет сдвоенная. Делать она сможет фото с 4-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера будет иметь функцию Face Unlock 2.0. Эта технология распознаёт лицо хозяина смартфона при помощи программного обеспечения.
Vivo Xplay7 станет первым в мире смартфоном с 10 Гб оперативной памяти


Работать Vivo Xplay7 буде на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Оперативной памяти будет всего 10 Гб. Что касается постоянной памяти, то будет две модификации телефона – с 256 и 512 Гб. Информации о цене пока что не известно...

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