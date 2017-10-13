Р§СѓРјР° СЃРІРёРЅРµР№ РёР· РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РѕРїСѓСЃС‚РѕС€Р°РµС‚ РєСЂС‹РјСЃРєРёРµ Р±СЋРґР¶РµС‚С‹

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Убийство возле метро в Киеве: стали известны подробности
В Киеве задержали банду "оборотней в погонах"
В Киеве сотрудники российского банка похитили адвоката
Старый Новый год с размахом отметят под Киевом
Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Мэрия Майкопа отказала в проведении акции протеста "Забастовка избирателей"
СМИ: Путин выделил на предвыборную кампанию 56 млн рублей
Навального поддерживает 0,07% от общего количества избирателей в России
Волонтёры: Половина доставленных на Донбасс автомобилей «Богдан» сломаны
ВСУ готовит спецгруппы для диверсий на Донбассе и в Крыму
Экономика
Waymo испытает беспилотные автомобили на улицах Атланты
Назван ТОП-10 наиболее востребованных авто B-сегмента в России
Tesla Model S в кузове универсал полностью завершен
Представлен новый внедорожник Ford Explorer для России
Nissan приступил к разработке преемника спорткара 370Z
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Дом 2 последние новости: Саймон Марданшин считает, что у них с Леной нет ничего общего
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Социум
Что бы в России ни делали, получается автомат Калашникова
Ярмарка тщеславия и резкость НБУ
Украина: разорвать порочный круг провалов
Коррупция в Украине: с точностью до наоборот
Поговоримо про нову традицію і культуру
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Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
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«Брайтон» арендовал нападающего «Лестера»
Ханни проходит медосмотр для «Спартака»
«Краснодар» готов продать Смолова за 12 миллионов фунтов
Нападающий «Вест Хэма» перешел в «Ренн»
Шоу-Биз
Наталья Могилевская покорила фанатов посвежевшим лицом
Вика из "НеАнгелов" "засветила" пикантный снимок в бикини
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Киевские Ведомости
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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