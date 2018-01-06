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Ким Кардашьян опубликовала «голое» фото в шубе и трусах

Звезда Ким Кардашьян слила в Сеть новое «голое» фото. На снимке модель позирует в трусах и шубе. Три новых фото для совершеннолетних поклонников получили более 700 тыс. отметок «Нравится» каждое.
Ким Кардашьян опубликовала «голое» фото в шубе и трусах

Американская звезда шоу-бизнеса Ким Кардашьян поделилась новыми фотографиями с поклонниками. Вниманию аудитории представлены три снимка в сети Instagram. В своем аккаунте kimkardashian продемонстрировала идеальные формы. Также похвасталась своим плоским животиком и упругой грудью. Подписчики звезды не скупятся на лестные комментарии о ее фигуре.
Фото в шубе стало одним из «клубничек» фотосета, однако есть в ленте еще два свежих снимка, которые также уже отмечены фанатами и юзерами. На другом фото она кверху попой стоит на кровати на четвереньках и рассматривает фотографии. Так, новые фото для совершеннолетних поклонников получили более 700 тыс. отметок «Нравится» каждое...

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