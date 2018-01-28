30 января Леониду Гайдаю могло бы исполнится 95 лет

30 января всемирно известный российский кинорежиссер Леонид Гайдай мог бы отпраздновать свое 95-летие. Отечественный кинодел подарил зрителю множество легендарных фильмов, навсегда вошедших в историю кинематографа.Карьера Леонида Гайдая началась с комедии о приключениях Труса, Балбеса и Бывалого, ставших легендарной троицей. Картина «Пес Барбос и необычный кросс» принесла феноменальный успех киноделу, обеспечив его работой на ближайшее будущее. На протяжении последующих 30 лет Гайдай взрывал отечественный кинематограф высококлассными комедийными фильмами, среди которых «Бриллиантовая рука», «Операция Ы», «Кавказская пленница» и прочие.Легендарный режиссер отличался исключительной строгостью на съемочной площадке. Если его актеры могли заиграться в импровизации во время работы над картиной, он без малейших сомнений вырезал их инициативу из конечного продукта съемки. Сегодня, 30 января, Гайдаю могло бы исполниться 95 лет...