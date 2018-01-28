| | 30 января Леониду Гайдаю могло бы исполнится 95 лет
Шоу-Биз и культура

30 января Леониду Гайдаю могло бы исполнится 95 лет

30 января всемирно известный российский кинорежиссер Леонид Гайдай мог бы отпраздновать свое 95-летие. Отечественный кинодел подарил зрителю множество легендарных фильмов, навсегда вошедших в историю кинематографа.
30 января Леониду Гайдаю могло бы исполнится 95 лет


Карьера Леонида Гайдая началась с комедии о приключениях Труса, Балбеса и Бывалого, ставших легендарной троицей. Картина «Пес Барбос и необычный кросс» принесла феноменальный успех киноделу, обеспечив его работой на ближайшее будущее. На протяжении последующих 30 лет Гайдай взрывал отечественный кинематограф высококлассными комедийными фильмами, среди которых «Бриллиантовая рука», «Операция Ы», «Кавказская пленница» и прочие.
Легендарный режиссер отличался исключительной строгостью на съемочной площадке. Если его актеры могли заиграться в импровизации во время работы над картиной, он без малейших сомнений вырезал их инициативу из конечного продукта съемки. Сегодня, 30 января, Гайдаю могло бы исполниться 95 лет...

Еще по теме

Кавказская пленница: интересные факты о культовой комедии Леонида Гайдая

Кавказская пленница: интересные факты о культовой комедии Леонида Гайдая

28-01-2018, 01:55
Читать
Сегодня юбилей 50 лет: Кинокомедия

Сегодня юбилей 50 лет: Кинокомедия "Кавказская пленница" - лучшие кадры

3-04-2017, 12:20
Читать
«Кавказская пленница» отмечает свое 50-летие

«Кавказская пленница» отмечает свое 50-летие

2-04-2017, 14:36
Читать
Библиотека на Дубненской: Лекция о режиссёрском мастерстве Леонида Гайдая

Библиотека на Дубненской: Лекция о режиссёрском мастерстве Леонида Гайдая

13-03-2017, 17:05
Читать
Юрий Никулин: крылатые фразы актера в честь 95-летия

Юрий Никулин: крылатые фразы актера в честь 95-летия

18-12-2016, 19:03
Читать
Календарь: 30 января – День «отца» Вицина, Моргунова и Никулина

Календарь: 30 января – День «отца» Вицина, Моргунова и Никулина

30-01-2016, 08:06
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail