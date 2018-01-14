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Шоу-Биз и культура

Роман Гриценко поразил результатами проверки на детекторе лжи

Новый воздыхатель Ольги Бузовой Роман Гриценко все же оказался неверен своей избраннице. Наличие лжи в словах кавалера доказал детектор лжи.
Роман Гриценко поразил результатами проверки на детекторе лжи


Очередная волна резонанса накрыла почитателей Ольги Бузовой и Романа Гриценко. Недавние ухаживания парня за телеведущей шоу «Дом-2» внесли сомнения в фанатов. В интернете многие говорили, что настоящих чувств там нет со стороны Гриценко, иная категория людей противоречила первой, в итоге получились массовые скандалы. Положить финал такому «шторму» в интернете решили специалисты, которые предложили Роману Гриценко пройти проверку на детекторе лжи просто в прямом эфире.
И парень согласился. В процессе разговора с экспертами, Роману были поставлены очевидные вопросы, которые звучали неоднократно среди пользователей Сети. В СМИ была ранее информация, что парень не встречал с Бузовой Новый год, а ее заменили несколько подруг и он имел секс с одной из этой компании. После ответов Романа, стало ясно что он действительно лжет, а чувств к Ольге у него не было и нет. Хотя он сам открыто все отрицает...

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