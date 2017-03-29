| | Бузова за неимением мужчин пристрастилась к колбасе
Шоу-Биз и культура

Бузова за неимением мужчин пристрастилась к колбасе

Ольга Бузова продолжает ублажать своих многочисленных поклонников своими фотографиями, снятыми во время отдыха на побережье теплого моря. При этом честно, но с долей кокетства признается, что за неимением достойных ее мужчин, пристрастилась к колбасе. Естественно, в гастрономическом смысле.
Бузова за неимением мужчин пристрастилась к колбасе

Бузова делится с фанатами самым сокровенным, например, признанием в своих маленьких слабостях, состоящих в пристрастии к колбасе, которая помогает ей лучше всякого шоколада получать запредельное количество эндорфинов. Светская львица при этом готова отказаться от столь вредной привычки, если на ее жизненном пути появится мужчина, отвечающий всем повышенным требованиям кумира миллионов и звезде социальных сетей.
Ольга готова прибегнуть к жесткой диете в случае появления долгожданного принца, но, увы, пока нет достойных претендентов на ее внимание. Впрочем, в своих постах Бузова намекает, что некто уже добивается ее благосклонности, однако единожды испытав боль от коварного предательства, она не спешит отвечать взаимностью. Бузова однозначно заявила, что главным качеством ее гипотетического избранника будет полная лояльность к ее творчеству, поведению и образу жизни...

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