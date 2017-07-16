Во Вьетнаме запретили разводить кокосовых червей для продажи

сегодня в 06:15Кокосовые черви, паразиты, живущие в кокосовых пальмах, до сих пор не только продаются, но и употребляются в пищу во Вьетнаме, несмотря на все запреты властей, пишет портал Метеовести.Червей жарят в масле, обваляв предварительно в муке, или едят сырыми и живыми, окунув в рыбный соус с перчиком чили. Торговцы выращивают червей для продажи, так как они пользуются популярностью у местных гурманов и туристов.Вред, приносимый разведением червей, побудил Министерство природных ресурсов Вьетнама запретить с 2001 года добычу и продажу кокосовых червей, но жадные торговцы и любопытные гурманы продолжают выращивать их, продавать и поедать.Цена за 50 червей размером с мизинец составляет на черном рынке Вьетнама сумму, эквивалентную 12 долларам США. (Источник: www.meteovesti.ru)...