| | Во Вьетнаме запретили разводить кокосовых червей для продажи
Экономика

Во Вьетнаме запретили разводить кокосовых червей для продажи

Во Вьетнаме запретили разводить кокосовых червей для продажи



сегодня в 06:15
Местные бизнесмены с таким решением категорически не согласны и готовы нарушать закон во имя прибыли Кокосовые черви, паразиты, живущие в кокосовых пальмах, до сих пор не только продаются, но и употребляются в пищу во Вьетнаме, несмотря на все запреты властей, пишет портал Метеовести.
Червей жарят в масле, обваляв предварительно в муке, или едят сырыми и живыми, окунув в рыбный соус с перчиком чили. Торговцы выращивают червей для продажи, так как они пользуются популярностью у местных гурманов и туристов.
Во Вьетнаме запретили разводить кокосовых червей для продажи

Вред, приносимый разведением червей, побудил Министерство природных ресурсов Вьетнама запретить с 2001 года добычу и продажу кокосовых червей, но жадные торговцы и любопытные гурманы продолжают выращивать их, продавать и поедать.
Цена за 50 червей размером с мизинец составляет на черном рынке Вьетнама сумму, эквивалентную 12 долларам США. (Источник: www.meteovesti.ru)...

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