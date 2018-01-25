Илью Яббарова все-таки вернули на проект

Нашли всё-таки возможность туалетного яббуна протащить на проект? Как омерзительно, что прикрыли это всё «зрительским голосованием»! Ни одного положительного отзыва о нем ни на одном сайте не видела! С такими «ново»-введениями, возвращая старых недоумков, растеряют много зрителей. Лично я точно не буду смотреть проект, пока там будут находиться эти ненужные рудименты. Ждала, ждала, чтобы это чмо выгнали а тут на тебе. Ну и пусть смотрят те, кому не противно. А меня от этого туалетного певца подташнивает. А самое мерзкое, что таких вот уродов, как яббун или Жирно, не гонят палкой! Мошенников, воров, алиментщиков, бросающих детей, отказывающихся от родных детей, чтобы приползти обратно, вспоминающих о брошенных детях только ради конкурсов да еще и работенку этим ничтожествам находят вне проекта. ФУ!...