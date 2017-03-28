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Из-за лотерей Третьякова убили охранника
В Киеве пропал 16-летний парень
Убийство возле метро в Киеве: стали известны подробности
В Киеве задержали банду "оборотней в погонах"
В Киеве сотрудники российского банка похитили адвоката
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
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Их проклинают тысячи людей: журналист-сепаратист жестко высказался о главарях боевиков ДНР-ЛНР
Соцсети шокировало желание россиян отключить интернет в стране: данные опроса
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Директор ЦРУ рассказал о новом витке "подрывной деятельности" России
Экономика
ТОР "Надеждинская" ждет расширение
Иркутский проектный институт перейдет в собственность группы "Илим"
В домах Екатеринбурга ограничили отопление
Ирек Ялалов: На мосту через Белую мы применили ноу-хау
Девятиэтажную новостройку в Омске признали аварийной
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Водителей предупреждают об автомобильных кражах на трассе "Киев-Одесса"
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Спорт
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«Клипперс» обменяли Гриффина в «Детройт»
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Звезда «Кухни» подтвердила тайную свадьбу
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Киевские Ведомости
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| В сети появились слухи о возможном романе Ивана Барзикова и Марины Тристановны
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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