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События

Водителей предупреждают об автомобильных кражах на трассе "Киев-Одесса"

Водителей предупреждают об автомобильных кражах на трассе \"Киев-Одесса\"
В одной из социальных сетей одесситы предостерегают водителей легковушек от возможных грабежей на трассе «Одесса-Киев».

Водителей просят не оставлять автомобиль без присмотра и закрываться в автомобиле со средины. А остановки делать только на заправках или в отелях.

Как сообщают жертвы ограбления, микроавтобус, в котором они ехали, ограбили возле села Троицкое, когда они вынуждены были остановиться. Грабители разбили стекло в автомобиле, при этом водитель и его жена находились в салоне. После этого неизвестный похитил кошелек из машины.

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Интересно, пишут в соцсетях, что заявление об ограблении в полиции не приняли...

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