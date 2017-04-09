Водителей предупреждают об автомобильных кражах на трассе \"Киев-Одесса\"

Водителей просят не оставлять автомобиль без присмотра и закрываться в автомобиле со средины. А остановки делать только на заправках или в отелях.Как сообщают жертвы ограбления, микроавтобус, в котором они ехали, ограбили возле села Троицкое, когда они вынуждены были остановиться. Грабители разбили стекло в автомобиле, при этом водитель и его жена находились в салоне. После этого неизвестный похитил кошелек из машины.Интересно, пишут в соцсетях, что заявление об ограблении в полиции не приняли...