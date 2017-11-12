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Массовый митинг в Барселоне: десятки пострадавших

Массовый митинг в Барселоне: десятки пострадавших
Минимум 13 человек пострадали.

В Барселоне (Испания) у здания парламента Каталонии в результате массовых беспорядков пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе 10 полицейских. Об этом сообщило El Mundo.
Протестующие требовали от властей позволить экс-главе региона и лидеру движения за независимость Каталонии Карлесу Пучдемону вновь возглавить регион.
Отмечается, что всего на демонстрацию в поддержку Пучдемона в Барселоне вышли несколько тысяч человек. У некоторых протестующих в руках были транспаранты с лозунгом "Пучдемон - наш президент", некоторые надели на себя маски с изображением лица экс-главы Каталонии, который покинул Испанию из-за судебного преследования.
Несколько сотен людей направились к зданию каталонского парламента, где стояли кордоны полиции. Протестующие окружили парламент, а позднее начали прорыв полицейского оцепления.

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Остановить сторонников Пучдемона удалось лишь с помощью выставленного у здания двойного кольца полицейских барьеров...

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