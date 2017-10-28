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Стало известно, как составлялся "кремлевский список"

Стало известно, как составлялся \"кремлевский список\"
Выяснилось, что легло в основу.

Для создания незасекреченной части "кремлевского доклада" Министерство финансов США использовало рейтинг богатейших людей России по версии журнала Forbes.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Перечень российских бизнесменов и чиновников, оказавшихся в "кремлевском докладе" США, основан на дынных, находящихся в общем доступе, в том числе на рейтинге журнала Forbes. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Минфина США.

По данным издания, в списке оказались те российские миллиардеры, имена которых были опубликованы журналом в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год.

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Напомним, в опубликованный Минфином США "кремлевский список" включены 210 человек: руководители правительства РФ, представители крупнейших компаний, главы обеих палат Федерального собрания РФ, высокопоставленные чиновники. Документ был подготовлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"...

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