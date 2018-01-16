В Европе появился ледяной отель, созданный по мотивам \"Игры престолов\"

В городе Киттиля (Финляндия) открылся ледяной отель, декорированный в стиле популярного сериала Игра престолов, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Подробности.
Как пишет Traveller, отель Lapland Hotels SnowVillage, сделанный целиком из льда и снега, перенесет своих посетителей прямо в мир драконов и ходоков.
Отель построен в сотрудничестве с компанией HBO Nordic. В нем 24 тематических комнат, изготовленных профессиональными ледовыми скульпторами из Украины, Латвии, Польши и России.
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В каждом номере находится уникальная тематическая скульптура, включая животных-символов каждого дома и гигантского белого ходока...