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В России стартует «обновлённый» Cadillac Escalade

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Премиальная американская марка Cadillac выводит на российский рынок модернизированный флагманский внедорожник Escalade 2018 модельного года. Полноразмерный автомобиль не изменился внешне, зато получил более мощный мотор и новую трансмиссию, а так же расширенный список оборудования.
В России стартует «обновлённый» Cadillac Escalade

Внедорожник Cadillac Escalade
Cadillac
Как и прежде, заинтересованные отечественные клиенты могут приобрести как обычный внедорожник Cadillac Escalade, так и его удлинённую версию Escalade ESV. Для модернизированного автомобиля стали доступны три новых цветовых решения.

Однако главное новшество – это доработанный бензиновый двигатель 6.2 V8, мощность которого теперь составляет 426 лошадиных сил. Ранее этого агрегат выдавал 409 силы. Помимо этого, на смену старому 6-ступенчатому «автомату» пришла новая 8-диапазонная автоматическая трансмиссия с системой ручного переключения передач TapShift.

Согласно данным производителя, обновлённый внедорожник Cadillac Escalade 2018 модельного года, с системой полного привода, способен ускоряться с нуля до первой сотни за 6,7 секунды. Заявленный расход топлива – 13,1 литра на каждые сто километров пути.


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В России стартует «обновлённый» Cadillac Escalade

Внедорожник Cadillac Escalade ESV
Фото: Cadillac
В арсенале «обновлённого» внедорожника Cadillac Escalade значится электронно-регулируемая подвеска Magnetic Ride Control, салонное зеркало заднего вида с функцией трансляции потокового видео и система автоматической парковки, полностью светодиодная светотехника, передние сиденья с обширными электрическими регулировками и функциями охлаждения, памяти.

Кроме этого, в список оснащения модернизированной модели входит система мониторинга «слепых» зон, продвинутая акустика Bose с системой активного подавления шума, мультимедиа-комплекс с 8-дюймовым сенсорным монитором, цифровая приборная панель, проекционный дисплей и многие другие «фишки».

Стоимость модернизированного внедорожника Cadillac Escalade 2018 модельного года стартует с отметки в 4 990 000 рублей. В свою очередь, «растянутый» внедорожник Cadillac Escalade ESV обойдется россиянам в 5 290 000 рублей.
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