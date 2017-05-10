В России стартует «обновлённый» Cadillac Escalade

CadillacCadillac EscaladeВ РоссииЦеныПремиальная американская маркавыводит на российский рынок модернизированный флагманский внедорожник Escalade 2018 модельного года. Полноразмерный автомобиль не изменился внешне, зато получил более мощный мотор и новую трансмиссию, а так же расширенный список оборудования.Внедорожник Cadillac EscaladeCadillacКак и прежде, заинтересованные отечественные клиенты могут приобрести как обычный внедорожник Cadillac Escalade, так и его удлинённую версию Escalade ESV. Для модернизированного автомобиля стали доступны три новых цветовых решения.Однако главное новшество – это доработанный бензиновый двигатель 6.2 V8, мощность которого теперь составляет 426 лошадиных сил. Ранее этого агрегат выдавал 409 силы. Помимо этого, на смену старому 6-ступенчатому «автомату» пришла новая 8-диапазонная автоматическая трансмиссия с системой ручного переключения передач TapShift.Согласно данным производителя, обновлённый внедорожник Cadillac Escalade 2018 модельного года, с системой полного привода, способен ускоряться с нуля до первой сотни за 6,7 секунды. Заявленный расход топлива – 13,1 литра на каждые сто километров пути.Внедорожник Cadillac Escalade ESVФото: CadillacВ арсенале «обновлённого» внедорожника Cadillac Escalade значится электронно-регулируемая подвеска Magnetic Ride Control, салонное зеркало заднего вида с функцией трансляции потокового видео и система автоматической парковки, полностью светодиодная светотехника, передние сиденья с обширными электрическими регулировками и функциями охлаждения, памяти.Кроме этого, в список оснащения модернизированной модели входит система мониторинга «слепых» зон, продвинутая акустика Bose с системой активного подавления шума, мультимедиа-комплекс с 8-дюймовым сенсорным монитором, цифровая приборная панель, проекционный дисплей и многие другие «фишки».Стоимость модернизированного внедорожника Cadillac Escalade 2018 модельного года стартует с отметки в 4 990 000 рублей. В свою очередь, «растянутый» внедорожник Cadillac Escalade ESV обойдется россиянам в 5 290 000 рублей.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook