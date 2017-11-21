Cupra – новый суббренд компании SEAT

SeatSeat LeonSeat AtecaSEAT Leon Cupra RCupraЖеневский автосалон-2018Испанская автомобилестроительная компания SEAT официально сообщает о том, что отныне название– это самостоятельный суббренд, под которым будут выпускаться высокопроизводительные машины.Фирменный логотип суббренда CupraSEATНапомним, что на протяжении последних 20 лет под названиемиспанская марка предлагала клиентам самые мощные «заряженные» модели. Теперь такие машины будут выпускаться под собственным логотипом.Представители испанской марки рассказали, что полноценная презентация суббренда Cupra состоится 22 февраля 2018 года, в рамках специального мероприятия. После этого автомобили эмблемами Cupra представят в рамках Женевского автосалона 2018 года, который откроется в марте.Фирменный логотип суббренда CupraВ настоящий момент в линейке «заряженных» моделей SEAT Cupra присутствует только хэтч и «сарай» Leon. Оба автомобиля укомплектованы 2,0-литровым двигателем с наддувом, отдача которого составляет 300 лошадиных сил.Сейчас предполагается, что автосалон в Женеве-2018 станет местом «заряженного» кросса Cupra Ateca. Официально эта информация пока не подтверждена.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook