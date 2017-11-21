| | Cupra – новый суббренд компании SEAT
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Cupra – новый суббренд компании SEAT

Seat
Seat Leon
Seat Ateca
SEAT Leon Cupra R
Cupra
Женевский автосалон-2018

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Испанская автомобилестроительная компания SEAT официально сообщает о том, что отныне название Cupra – это самостоятельный суббренд, под которым будут выпускаться высокопроизводительные машины.
Cupra – новый суббренд компании SEAT

Фирменный логотип суббренда Cupra
SEAT
Напомним, что на протяжении последних 20 лет под названием Cupra испанская марка предлагала клиентам самые мощные «заряженные» модели. Теперь такие машины будут выпускаться под собственным логотипом.

Представители испанской марки рассказали, что полноценная презентация суббренда Cupra состоится 22 февраля 2018 года, в рамках специального мероприятия. После этого автомобили эмблемами Cupra представят в рамках Женевского автосалона 2018 года, который откроется в марте.
Фирменный логотип суббренда Cupra


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В настоящий момент в линейке «заряженных» моделей SEAT Cupra присутствует только хэтч и «сарай» Leon. Оба автомобиля укомплектованы 2,0-литровым двигателем с наддувом, отдача которого составляет 300 лошадиных сил.

Сейчас предполагается, что автосалон в Женеве-2018 станет местом «заряженного» кросса Cupra Ateca. Официально эта информация пока не подтверждена.
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