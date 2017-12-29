Ford Freestyle: новый маленький «кроссовер» для Индии

В Индии состоялась публичная премьера нового миниатюрного «кроссовера» Ford Freestyle. Представленный автомобиль – это кросс-версия компактного хэтчбека Ford Figo, также известного под названием Ford KaFordFord FreestyleFord FigoFord KaНовый «кроссовер» Ford FreestyleFord Motor CompanyКомпания Ford официально рассекретила новый маленький «кроссовер» Freestyle. Презентация автомобиля прошла в ИндииАмериканский автогигант Ford Motor Company официально представил новый миниатюрный «кроссовер» Ford Freestyle. «Проходимый» автомобиль, созданный на базе хэтчбека Figo/Ka, публично дебютировал в Индии.Новая модель Ford Freestyle – это, по существу, модифицированная версия модели Ford Figo/Ka. Как рассказали в пресс-центре американского бренда, в салонах индийских дилеров кросс-версия модели появится весной текущего года.Напомним, что в середине 2000-х годов на североамериканском рынке был доступен внедорожник с аналогичным названием. Однако эта модель не имеет ничего общего с представленным автомобилем Ford Freestyle.Новый «кроссовер» Ford FreestyleФото: Ford Motor CompanyОт обычной версии компактного 5-дверного авто Ford Freestyle отличается дополнительным пластиковым обвесом, увеличенным дорожным просветом (данные не озвучены) и рейлингами на крыше, а также немного пересмотренной внешностью. Напомним, что клиренс обычного хэтча Ford Figo составляет 174 мм.В салоне нового компактного кросса Ford Freestyle можно обнаружить пересмотренную переднюю панель. В арсенале автомобиля значится информационно-развлекательная система Sync 3 с 6,5-дюймовым сенсорным монитором и несколько подушек безопасности.Новый «кроссовер» Ford FreestyleФото: Ford Motor CompanyВ моторном отсеке машины расположен 1,2-литровый бензиновый движок TiL VCT, способный генерировать 96 лошадиных сил (120 Нм). Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика». Помимо этого, для модели предусмотрен и дизель 1.5 TDCi. Его мощность – 100 лошадиных сил (215 Нм). Вне зависимости от мотора, привод исключительно на переднюю ось.Добавим. Как отмечают наши индийские коллеги, в ближайшее время ожидается обновление обычного хэтча Ford Figo, который, скорее всего, получит такие стилистические решения, как и представленная модель Ford Freestyle.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook