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В Киеве пропал 16-летний парень
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Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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На Гавайях провалилось испытание противоракеты США
Twitter предупредил 1,4 млн пользователей о просмотре российской пропаганды
NI: КНДР располагает «секретным оружием»
Россия обвинила США в нарушении неприкосновенности дипсобственности
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Крупнейший российский производитель мяса определился с поставщиком поголовья свиней
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В Башкортостане на дороге во время движения загорелся автомобиль
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Йемен – это не Украина!
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Киевские Ведомости
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Социум
| Путину советовали атаковать Украину перед выборами – Винник
Социум
Путину советовали атаковать Украину перед выборами – Винник
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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