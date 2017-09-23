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Политика

Россия обвинила США в нарушении неприкосновенности дипсобственности

Послы России в Вашингтоне обвинили американское правительство в нарушении неприкосновенности дипломатической собственности. Отечественные дипломаты выразили обеспокоенность состоянием имущества в принадлежащих им зданиях, к которым Штаты перекрыли доступ.
Россия обвинила США в нарушении неприкосновенности дипсобственности


«Несмотря на взятые на себя международные обязательства, правительство США продолжает грубо нарушать неприкосновенность российской дипломатической собственности. В настоящее время мы все еще не имеем права на проверку сохранности имущества в собственных учреждениях», - заявили отечественные послы в Вашингтоне.

Российская сторона называет действия властей США неприемлемыми. На требование Москвы объяснить причину перекрытия доступа к дипломатической собственности, американцы отвечают ничем не мотивированными доводами, подчеркивают послы РФ в Вашингтоне.
Накануне Майкл Эванофф, занимающийся вопросами дипимущества России в США, заявил прессе, что российская собственность в зданиях дипмиссии остается в совершенной неприкосновенности...

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