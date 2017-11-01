NI: КНДР располагает «секретным оружием»

КНДР располагает подземными военными объектами, которые могут стать ее «секретным оружием». Сообщение сделано изданием National Interest.Согласно опубликованной информации, КНДР имеет разветвлённую инфраструктуру военного назначения с подземным базированием. Она может дать Пхеньяну преимущество при военном конфликте.Ещё в 1974 году был установлен факт существования подземного тоннеля, пролегающего под зоной демилитаризации. Пользуясь им, за 1 час скрытно пересечь данную территорию могли до 2 тысяч северокорейских солдат. Через четыре года после этого был обнаружен ещё один тоннель, у которого пропускная способность была ещё больше. На протяжении последующих лет были найдены ещё 4 подземных хода.Сколькими подобными коммуникациями располагает КНДР, определить невозможно. Некоторые источники сообщали, что десять передовых северокорейских дивизий получили приказ прорыть на территорию возможного противника по два тоннеля каждая. Южнокорейские военные полагают, что общее количество подземных тоннелей со стороны КНДР больше 80. При этом, некоторые из них заканчиваются в центре Сеула.Помимо того, National Interest сообщает о наличии у Пхеньяна трёх авиабаз, находящихся под землёй. Для маскировки своих солдат КНДР располагает 800 подземными бункерами, находящимися рядом с зоной разграничения...