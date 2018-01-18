| | Twitter предупредил 1,4 млн пользователей о просмотре российской пропаганды
Политика

Twitter предупредил 1,4 млн пользователей о просмотре российской пропаганды

Сотрудники американской корпорации Twitter разослали 1,4 миллиона пользователей одноименной социальной сети уведомления о просмотре пропагандистской российской рекламы во время президентских выборов 2016 года в США.
Twitter предупредил 1,4 млн пользователей о просмотре российской пропаганды


Предполагается, 1,4 миллиона пользователей Twitter случайно или намеренно посмотрели пропагандистскую рекламу, якобы представляющую интересы российского правительства. Не так давно американская корпорация сообщала, что число получивших политические уведомления РФ аккаунтов в соцсети Twitter составляет почти 680 тысяч. Отмечается, в подсчете техногиганта учитывались лишь странички юзеров, поставивших лайк или поделившихся пропагандистским постом России.
В Штатах все еще не утихают разговоры о якобы вмешательстве Москвы в американские президентские выборы 2016 года. Некоторые чиновники из Вашингтона и правоохранители полагают, РФ использовала в соцсетях политическую рекламу, дабы непосредственно повлиять на итоги гонки за пост главы Белого дома...

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