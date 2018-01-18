Twitter предупредил 1,4 млн пользователей о просмотре российской пропаганды

Сотрудники американской корпорации Twitter разослали 1,4 миллиона пользователей одноименной социальной сети уведомления о просмотре пропагандистской российской рекламы во время президентских выборов 2016 года в США.Предполагается, 1,4 миллиона пользователей Twitter случайно или намеренно посмотрели пропагандистскую рекламу, якобы представляющую интересы российского правительства. Не так давно американская корпорация сообщала, что число получивших политические уведомления РФ аккаунтов в соцсети Twitter составляет почти 680 тысяч. Отмечается, в подсчете техногиганта учитывались лишь странички юзеров, поставивших лайк или поделившихся пропагандистским постом России.В Штатах все еще не утихают разговоры о якобы вмешательстве Москвы в американские президентские выборы 2016 года. Некоторые чиновники из Вашингтона и правоохранители полагают, РФ использовала в соцсетях политическую рекламу, дабы непосредственно повлиять на итоги гонки за пост главы Белого дома...