На Гавайях провалилось испытание противоракеты США

Официальные представители Минобороны США сообщили прессе о неудачно проведенных испытаниях новой системы ПРО, состоявшихся на Гавайях. Зенитная ракета SM-3 должна была перехватить объект, выпущенный из истребителя, однако не сделала этого.Ракета SM-3 успешно отреагировала на запуск самолетом тренировочного объекта, поднявшись в небо. Приблизившись к условной цели, новое оружие пролетело мимо нее, провалив испытания. С соответствующими заявлениями перед прессой выступили официальные представители американского оборонного ведомства. Более подробную информацию о неудачных испытаниях противоракеты Пентагон отказался предоставлять СМИ. Отметим, дебютные испытания SM-3 состоялись в 2015 году, впоследствии став успешными. Позднее, в 2017 году, был первый провальный запуск новой противоракеты.На прошлой неделе Эми Коэн, руководящая программой SM-3, сообщила о запуске массового производства нового орудия. США планирует использовать данную систему ПРО в Европе для защиты от потенциальных воздушных атак Ирана и России...