Кабмин РФ выдаст жилищные сертификаты на 15 млрд рублей

Кабмин России утвердил проект выдачи жилищных сертификатов на 15 миллиардов рублей, подразумевающийся программой обеспечение населения страны доступным и комфортабельным жильем. Свою подпись под соответствующим документом поставил глава правительства Дмитрий Медведев.Руководствуясь федеральным законодательством РФ, в текущем году кабмин выдаст 7 273 жилищных сертификатов, общей стоимостью в 15 миллиардов рублей. Документы на доступные и комфортабельные квадратные метры смогут получить определенные категории граждан, среди которых правоохранители, военнослужащие, будущие пенсионеры военной службы, а также ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и предприятии «Маяк». Соответствующее постановление, составленное Министерством строительства РФ, ранее подписал премьер Медведев.Отметим, на жилищные сертификаты также могут претендовать переселенцы из Крайнего Севера, желающие покинуть административно-территориальные образования...