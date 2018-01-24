В Благовещенске жители приняли явление гало за НЛО

Явлением гало называется эффект, когда вокруг Солнца образуется хорошо видимая радуга. Оно случается достаточно редко, поэтому многие из благовещенцев приняли его за НЛО. Другие возражали, полагая это запуском ракеты с Восточного.
Их сомнения развеяли специалисты. Они утверждают, что это было именно гало. То, что его было возможно наблюдать, стало следствием трёх факторов. Высокой влажности, яркого солнца и сильного мороза.
Гало появляется, когда в перистых облаках появляются ледяные кристаллы. Они преломляют солнечный свет. В результате этого появляется спектр, похожий на радугу.
А вот над Ростовом пролетело нечто, чему специалисты пока не дали объяснения. Некоторые сочли, что это НЛО, другие назвали объект «космолётом Путина», который находился в городе с визитом...