Живодер с Ямала покупает по объявлениям котят для кормежки змеи

Узнать о шокирующей кормежке домашней змеи житель Ноябрьска смог из соответствующего поста ее владельца. Ранее живодер опубликовал в соцсети рассказ, поглумившись над земляками. Скандалист признался в закупке маленьких котят по объявлениям, которые впоследствии становятся лакомством для экзотического хищника. Возмущенное интернет-сообщество и активисты бросились на поиски живодера. Как отметили местные защитники животных, в Ноябрьске далеко не одна змея живет в качестве домашнего питомца.
Некоторые пользователи сети предлагают змеелюбителю помочь разыскать специальный корм для экзотического хищника, лишь бы он прекратил скупать несчастных котят для мучительной смерти...