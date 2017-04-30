| | Живодер с Ямала покупает по объявлениям котят для кормежки змеи
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Живодер с Ямала покупает по объявлениям котят для кормежки змеи

Интернет-сообщество шокировано сообщением жителя Ноябрьска (Ямал), обвинившего земляка в покупке котят для кормежки домашней змеи. Как утверждает пользователь сети, обманщик отзывается на объявления «Отдам в добрые руки», обрекая пушистых животных на верную и мучительную гибель.
Живодер с Ямала покупает по объявлениям котят для кормежки змеи


Узнать о шокирующей кормежке домашней змеи житель Ноябрьска смог из соответствующего поста ее владельца. Ранее живодер опубликовал в соцсети рассказ, поглумившись над земляками. Скандалист признался в закупке маленьких котят по объявлениям, которые впоследствии становятся лакомством для экзотического хищника. Возмущенное интернет-сообщество и активисты бросились на поиски живодера. Как отметили местные защитники животных, в Ноябрьске далеко не одна змея живет в качестве домашнего питомца.
Некоторые пользователи сети предлагают змеелюбителю помочь разыскать специальный корм для экзотического хищника, лишь бы он прекратил скупать несчастных котят для мучительной смерти...

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