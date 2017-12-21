В Саратове 11-летнего школьника высадили из маршрутки за безбилетный проезд

Мать 11-летнего школьника из Саратова пожаловалась на равнодушие своих земляков, не оплативших ее сыну проезд в городской маршрутке. Мальчик потерял деньги, не смог рассчитаться с водителем микроавтобуса и оказался на улице.Инцидент произошел накануне в саратовском Заводском районе. 11-летний школьник сел в маршрутку, однако не смог рассчитаться за проезд, так как не нашел в кармане деньги. Водитель микроавтобуса тут же высадил малолетнего «зайца». Расстроенный мальчик направился домой, не сумев своевременно добраться в свою гимназию. Произошедшее еще сильнее задело мать безбилетного школьника. Возмущенная женщина обрушила волну критики на своих земляков, поскупившихся на 20 рублей.По словам саратовской матери, она ежедневно кладет сыну в карман 100 рублей, дабы он мог съездить на учебу и обратно, дополнительно купив себе пирожок для перекуса. Однако накануне школьник потерял карманные деньги, из-за чего ему пришлось прогулять учебу. Интернет-сообщество поддержало жалобу жительницы Саратова, назвав пассажиров оскандалившейся маршрутки «бессердечными»...