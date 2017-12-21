| | В Саратове 11-летнего школьника высадили из маршрутки за безбилетный проезд
Социум

В Саратове 11-летнего школьника высадили из маршрутки за безбилетный проезд

Мать 11-летнего школьника из Саратова пожаловалась на равнодушие своих земляков, не оплативших ее сыну проезд в городской маршрутке. Мальчик потерял деньги, не смог рассчитаться с водителем микроавтобуса и оказался на улице.
В Саратове 11-летнего школьника высадили из маршрутки за безбилетный проезд


Инцидент произошел накануне в саратовском Заводском районе. 11-летний школьник сел в маршрутку, однако не смог рассчитаться за проезд, так как не нашел в кармане деньги. Водитель микроавтобуса тут же высадил малолетнего «зайца». Расстроенный мальчик направился домой, не сумев своевременно добраться в свою гимназию. Произошедшее еще сильнее задело мать безбилетного школьника. Возмущенная женщина обрушила волну критики на своих земляков, поскупившихся на 20 рублей.
По словам саратовской матери, она ежедневно кладет сыну в карман 100 рублей, дабы он мог съездить на учебу и обратно, дополнительно купив себе пирожок для перекуса. Однако накануне школьник потерял карманные деньги, из-за чего ему пришлось прогулять учебу. Интернет-сообщество поддержало жалобу жительницы Саратова, назвав пассажиров оскандалившейся маршрутки «бессердечными»...

Еще по теме

В Саратове грузовик сбил 12-летнего школьника

В Саратове грузовик сбил 12-летнего школьника

21-12-2017, 09:45
Читать
В Омске следствие занимается водителем маршрутки, выгнавшем ребенка без бил ...

В Омске следствие занимается водителем маршрутки, выгнавшем ребенка без бил ...

18-04-2017, 22:50
Читать
В Тюмени водитель маршрутки высадил школьника на мороз

В Тюмени водитель маршрутки высадил школьника на мороз

16-12-2016, 10:19
Читать
В Новосибирске на 30 градусный мороз высадили школьника

В Новосибирске на 30 градусный мороз высадили школьника

24-11-2016, 17:35
Читать
Маршруточник во Львове во время ливня, угрожая, высадил промокшего ребенка

Маршруточник во Львове во время ливня, угрожая, высадил промокшего ребенка

5-10-2016, 13:05
Читать
В Красноярском крае разыскивают 12-летнего школьника

В Красноярском крае разыскивают 12-летнего школьника

21-03-2016, 14:46
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail