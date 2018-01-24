Жители Московского региона вновь пожаловались на запах сероводорода

Подозрение на очередное превышение ПДК сероводорода в воздухе возникло в Московском регионе. О неприятном запахе столичной спасательной службе сообщили местные жители.Жалобы на резкий запах сероводорода в воздухе у жителей Московского региона возникают практически еженедельно, начиная с декабря прошлого года. В настоящее время достоверно известен источник зловония – знаменитая на всю страну подмосковная свалка «Кучино» в Балашихе. Из-за работ по дегазации в воздух регулярно выбрасываются немалые порции сероводорода, объясняют представители столичного МЧС.Спасательные службы реагируют на все сообщения о резко возникшем неприятном запахе, посылая на место ЧП передвижную лабораторию для анализа воздуха. Несмотря на все подозрения, 2 февраля выбросы сероводорода не превысили ПДК. Жалобу жителей Московского региона прокомментировал местный Гидрометцентр. Погодная обстановка в столичной области 2 февраля не будет способствовать ухудшению экологической обстановки, заверили метеорологи...