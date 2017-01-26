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Социум

Над Ростовом пролетел НЛО

Вечером 1 февраля над Ростовом пролетел НЛО, который явственно видели множество горожан. Странный диск излучал яркий свет зеленоватого оттенка.
Над Ростовом пролетел НЛО


 Очевидцы сообщают, что объект находился над землёй достаточно низко. Он сделал над городом несколько кругов. При этом он иногда зависал, становясь неподвижным. От НЛО исходил тихий звук низкой частоты.
Данное событие уже широко комментируется пользователями соцсетей. Некоторые связывают появление неизвестного небесного тела с визитом, который наносил в Ростов Владимир Путин. В шутку предполагают, что это была его охрана.
Одна из женщин оставила «коммент», что она прекратила выпивать и НЛО её перестали посещать. Есть и такие, что попросили инопланетян забрать их с собой и о готовности даже заплатить за это.
Другие предположили, что инопланетяне просто не знали куда приземляться, так как в Ростове открыт новый аэропорт.
Специалисты-уфологи пока никак не прокомментировали данный случай...

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