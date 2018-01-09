Сервис SKODA Baby-Mobil

Первое путешествие — самое главноеВ минувшем году в России запустили программу «Семейный автомобиль», с помощью которой у молодых семей появилась возможность купить машину на выгодных условиях. При этом государство установило лимит по стоимости новинки: ее цена не должна превышать 1,45 млн рублей.В строгие государственные рамки уложились всего несколько автопроизводителей, и один из них — SKODA с популярными лифтбеками Rapid и Octavia, которые отличаются такими характеристиками безопасности, как:электронная система поддержания устойчивости курса. Помогает водителю контролировать перемещение автомобиля даже в сложной дорожной ситуации;биксеноновые фары с улучшенной мощностью светового пучка обеспечивают хорошую видимость в темное время суток. Естественный свет этих фар меньше раздражает глаза водителя при вождении ночью, что обеспечивает дополнительную защиту от аварийных ситуаций;кузовы лифтбеков SKODA Rapid и Octavia созданы из высокопрочной стали с различными показателями жесткости. Это позволяет смягчать удары без деформации салона в случае дорожно-транспортного происшествия.Компания SKODA уже долгое время остается любимцем у россиян и позиционирует себя в качестве семейного автомобильного бренда. Чтобы доказать свои амбиции и продемонстрировать отличные «семейные» характеристики, автобренд объединился с крупным производителем детского питания — компанией «АГУША».Безопасность SKODASKODA производит не только вместительные, но и безопасные автомобили. Все модели отличаются наивысшим уровнем защиты по версии EuroNCAP — независимой комиссии, которая занимается проведением краш-тестов автомобилей в Европе.Модели SKODA отличаются:отличной вместительностью;достойным уровнем безопасности;наличием интеллектуальных ассистентов;разнообразным спектром технологических решений.Эти характеристики позволяют получать истинное удовольствие — как от управления автомобилем, так и от нахождения в нем даже при многочасовых путешествиях.Сервис для самых маленькихЕще один шаг навстречу молодым родителям — сервис SKODA Baby-Mobil. Он дает возможность молодым семьям, которые совсем недавно стали мамой и папой, совершить комфортное и безопасное путешествие из роддома — домой. Услуга актуальна только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а чтобы ею воспользоваться, необходимо зарегистрироваться в специальном разделе на сайте автопроизводителя. Укажите дату вашей выписки и дождитесь звонка сотрудника SKODA. Наслаждайтесь безопасной дорогой домой и новым ответственным статусом...