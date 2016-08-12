Дом 2 последние сплетни: Мама Дмитренко больше не желает общаться с Рапунцель

Почему так случилось?- Людмила Григорьевна, ни сном, ни духом не знала, что же в эфире несет "любимая" невестка!Людмила Григорьевна, мама Димы Дмитренко, узнала от своих сотрудников по работе, как ее оскорбила в эфире Ольга Рапунцель. Еле досидев до конца рабочего дня, Людмила Григорьевна пришла домой и с ужасом посмотрела эфир. Женщина в шоке, от Димы отказываться не собирается, да и от его дочери тоже, но с Рапой общаться не желает. "Я не отказываюсь от Димы и будущей внучки"- так написала нам мама Дмитренко. Все весьма странно, ведь вчера утром Дима написал, что решил проблему с родителями.Напомним, в эфире Рапунцель назвала свою свекровь старой маразматичкой и неблагодарной свиньёй....