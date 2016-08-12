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Дом 2 последние сплетни: Мама Дмитренко больше не желает общаться с Рапунцель

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Людмила Григорьевна, ни сном, ни духом не знала, что же в эфире несет "любимая" невестка!
Людмила Григорьевна, мама Димы Дмитренко, узнала от своих сотрудников по работе, как ее оскорбила в эфире Ольга Рапунцель. Еле досидев до конца рабочего дня, Людмила Григорьевна пришла домой и с ужасом посмотрела эфир. Женщина в шоке, от Димы отказываться не собирается, да и от его дочери тоже, но с Рапой общаться не желает. "Я не отказываюсь от Димы и будущей внучки"- так написала нам мама Дмитренко. Все весьма странно, ведь вчера утром Дима написал, что решил проблему с родителями.


Напомним, в эфире Рапунцель назвала свою свекровь старой маразматичкой и неблагодарной свиньёй.
Дом 2 последние сплетни: Мама Дмитренко больше не желает общаться с Рапунцель

Дом 2 последние сплетни: Мама Дмитренко больше не желает общаться с Рапунцель

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