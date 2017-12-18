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Дом 2 последние новости: Ксения Бородина с семьей возвращается в Москву

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Пока неизвестно, кто заменит ведущую на Сейшельских островах.
Ксения Бородина: - Вот и подошла к концу наша семейная командировка ??? я так рада, что Всей семьёй прилетели сюда, только Ама в этот раз не смог с нами. Я счастлива, что у мой муж всегда меня поддерживает и летает со мной, спасибо ему за это, без Папы все не то и все не так у нас((( совсем не жалею, что забрала Марусю на 2 недели из школы, если бы она осталась в Москве, пока мы все тут, у меня бы сердце кровью обливалось, она же мамина наклейка, лучше мы по прилету будем больше учиться, чем у ребёнка был бы стресс без мамочки. Теюша тут стала болтать в 2 разв больше, плавает во всю и получила витамин D не из пузырька, который стоит в холодильнике. Мы ещё вернёмся , но только всей семьёй!
Дом 2 последние новости: Ксения Бородина с семьей возвращается в Москву

Дом 2 последние новости: Ксения Бородина с семьей возвращается в Москву

Дом 2 последние новости: Ксения Бородина с семьей возвращается в Москву

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