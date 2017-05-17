Дом 2 последние сплетни: Саша Черно. Почему меня не любят телезрители?

Почему так случилось?- Александра не понимает, чем вызвала такой негатив со стороны телезрителей.Саша Черно: - Не совсем понимаю, почему меня не любит телезритель. 1. Мой лишний вес касается только меня, если бы я хотела похудеть, я бы похудела очень давно. На этот счёт у меня есть свои мысли планы и цели.2. Как негативно я высказываюсь. Я привыкла говорить правду, уж извините, какова она есть. Матерюсь даже бывает, и больше всего на свете я не люблю шб. Ну уж таких я моральных устоев. И для меня более чем странно, когда вы говорите, что меня просто никто не берёт типо. Не важно какой я была комплекции, я очень строго относилась к половым связям. Кстати невинности я лишилась в 20 лет.3. Как я одеваюсь, какая у меня прическа и тд-меня более чем всё устраивает. Тем более, если сравнить с тем, что было.4. И всё было бы ничего если бы не моя слабость и моя любовь по отношению к Йосе за это вы меня тоже постоянно распинаете. Мне кажется, что вы никогда не любили. Я никого не слушаю и слушать не буду, я иду до конца всегда. И отступлю от него только в том случае, если он навсегда поймёт, что мы никогда больше вместе не будем. P.S кстати, много кто приходит на проект и говорят, что в жизни я совсем другая, не такая как на экране. И да, пахнет от меня всегда вкусно.Всем удачи. ?...