Дом 2 последние сплетни: Алексей Чайчиц мечтает о детях

Почему так случилось?- Алексей Чайчиц ответил на вопросы подписчиков, хочет ли он детей.Леша признался, что мечтает о детях, но позже, когда встанет на ноги.Алексей Чайчиц: - Дети, часто спрашивают, о детях, о дааа хочу детей и хочу не 1 не 2х не 3, а 6 детей, первую девочку конечно же, имя ? Элладея услышал это имя в детстве и до сих пор думаю, о нем. Не встречал носителей , мб она и будет первой, моя принцесса, когда планирую? Я всегда говорил, что быть отцом нужно заслужить, а именно быть мужчиной, быть тем кто обеспечит детей всем, образованием, хорошей медициной и едой, хочу, что бы мои дети имели все, а не плакали, завидовали другим, а я искал оправдания собственной несостоятельности, нет! Я встану на ноги, заслужу и тогда стану отцом, надеюсь лучшим отцом в мире....