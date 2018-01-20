Дом 2 последние слухи: Ксения Бородина приревновала мужа к участнице проекта

Почему так случилось?- На лобном было решено, кто вернется с острова в Москву.Участники сделали свой выбор и по результатам голосования в Москву возвращается Виталик Малышев. Вторым участником, который отправится на поляну, стала Света Силаева. А Машу Огоеву отправили на поляну с черной меткой — она станет претенденткой на уход на очередном голосовании. За время нахождения Маши на Сейшелах ведущие не увидели от нее желания строить отношения, она ничего не делала и ни к чему не стремилась.По слухам, Огоева получила "черную метку" от Бородиной за фотографию с Курбаном Омаровым....