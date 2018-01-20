| | Дом 2 последние слухи: Ксения Бородина приревновала мужа к участнице проекта
События

Дом 2 последние слухи: Ксения Бородина приревновала мужа к участнице проекта

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - На лобном было решено, кто вернется с острова в Москву.
Участники сделали свой выбор и по результатам голосования в Москву возвращается Виталик Малышев. Вторым участником, который отправится на поляну, стала Света Силаева. А Машу Огоеву отправили на поляну с черной меткой — она станет претенденткой на уход на очередном голосовании. За время нахождения Маши на Сейшелах ведущие не увидели от нее желания строить отношения, она ничего не делала и ни к чему не стремилась.

По слухам, Огоева получила "черную метку" от Бородиной за фотографию с Курбаном Омаровым.

Дом 2 последние слухи: Ксения Бородина приревновала мужа к участнице проекта

Дом 2 последние слухи: Ксения Бородина приревновала мужа к участнице проекта

...

Еще по теме

Дом 2 последние сплетни: Марина Огоева не боится предстоящего голосования

Дом 2 последние сплетни: Марина Огоева не боится предстоящего голосования

Сегодня, 18:55
Читать
Дом 2 последние выпуски: Ксения Бородина приревновала мужа к участнице прое ...

Дом 2 последние выпуски: Ксения Бородина приревновала мужа к участнице прое ...

Сегодня, 01:05
Читать
Дом 2 последние сплетни: Ксения Бородина приревновала мужа к участнице прое ...

Дом 2 последние сплетни: Ксения Бородина приревновала мужа к участнице прое ...

Вчера, 23:26
Читать
Дом 2 последние выпуски: Таню Мусульбес отправили на поляну с

Дом 2 последние выпуски: Таню Мусульбес отправили на поляну с "черной метк ...

20-01-2018, 20:02
Читать
Дом 2 последние слухи: Таню Мусульбес отправили на поляну с

Дом 2 последние слухи: Таню Мусульбес отправили на поляну с "черной меткой ...

20-01-2018, 03:08
Читать
Дом 2 последние сплетни: Таню Мусульбес отправили на поляну с

Дом 2 последние сплетни: Таню Мусульбес отправили на поляну с "черной метк ...

20-01-2018, 00:45
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail