| | Дом 2 последние новости: Африкантова и Капаклы рады сменить обстановку и отдохнуть от поляны
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Дом 2 последние новости: Африкантова и Капаклы рады сменить обстановку и отдохнуть от поляны

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Роман Капаклы и Марина Африкантова надеются, что солнце, пальмы и песок пойдут им на пользу.
На Сейшелах у них все началось, а теперь они туда летят, крепко взявшись за руки.
Марина Африкантова: - Смена обстановки и новые впечатления я уверена пойдут нам на пользу ??
Возвращаемся туда, где всё начиналось ?
Думаю нам уже пара сменить холод ? на жару ?
Роман Капаклы: - Ну что друзья, видимо настал и наш час лететь на острова ?
А ведь там у нас с моей Мариной все и началось ?
Я помню, словно это было вчера, как я впервые переступил порог острова ? впервые увидел ту девушку, благодаря которой, я ещё не понимая всей серьёзности, узнаю, что такое Любовь ?? И от части я даже где-то рад, что мы с моей принцессой ?? возвращаемся к истокам, но уже не порознь, а вдвоём, держась крепко за руки с осознанием того, что не отпустим друг друга никогда. Я люблю тебя моя Макоша ?
Мне кажется пальмы, солнце и песок нам сейчас пойдут только на пользу ? А вы что думаете хорошая ли это идея отправлять нас на кануне конкурса? ?
Дом 2 последние новости: Африкантова и Капаклы рады сменить обстановку и отдохнуть от поляны

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