Дом 2 последние новости: Африкантова и Капаклы рады сменить обстановку и отдохнуть от поляны

Почему так случилось?- Роман Капаклы и Марина Африкантова надеются, что солнце, пальмы и песок пойдут им на пользу.На Сейшелах у них все началось, а теперь они туда летят, крепко взявшись за руки.Марина Африкантова: - Смена обстановки и новые впечатления я уверена пойдут нам на пользу ??Возвращаемся туда, где всё начиналось ?Думаю нам уже пара сменить холод ? на жару ?Роман Капаклы: - Ну что друзья, видимо настал и наш час лететь на острова ?А ведь там у нас с моей Мариной все и началось ?Я помню, словно это было вчера, как я впервые переступил порог острова ? впервые увидел ту девушку, благодаря которой, я ещё не понимая всей серьёзности, узнаю, что такое Любовь ?? И от части я даже где-то рад, что мы с моей принцессой ?? возвращаемся к истокам, но уже не порознь, а вдвоём, держась крепко за руки с осознанием того, что не отпустим друг друга никогда. Я люблю тебя моя Макоша ?Мне кажется пальмы, солнце и песок нам сейчас пойдут только на пользу ? А вы что думаете хорошая ли это идея отправлять нас на кануне конкурса? ?...