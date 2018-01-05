| | Дом 2 последние слухи: На Доме 2 обещают перемены
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Дом 2 последние слухи: На Доме 2 обещают перемены

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Надежда Ермакова анонсирует перемены на Доме 2.
Теперь на проект будут приходить сразу по 6-8 человек. Осталось только желающих найти.
Надежда Ермакова: - Пришло время перемен! И новых участников! Мы слышим мнение зрителей и реагируем на него! А Зрители устали от фикции и героев, которым не нужны отношения! Я против того, когда на кастинг идут за хайпом, лайками и апгрейдом внешности! Если ты активный, интересный, хочешь отношений и способен на подвиги, приходи на кастинг! Или присылай о себе интересное видео! Срочно! Время перемен пришло!
Дом 2 последние слухи: На Доме 2 обещают перемены

Дом 2 последние слухи: На Доме 2 обещают перемены

Дом 2 последние слухи: На Доме 2 обещают перемены

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