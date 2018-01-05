Дом 2 последние слухи: На Доме 2 обещают перемены

Почему так случилось?- Надежда Ермакова анонсирует перемены на Доме 2.Теперь на проект будут приходить сразу по 6-8 человек. Осталось только желающих найти.Надежда Ермакова: - Пришло время перемен! И новых участников! Мы слышим мнение зрителей и реагируем на него! А Зрители устали от фикции и героев, которым не нужны отношения! Я против того, когда на кастинг идут за хайпом, лайками и апгрейдом внешности! Если ты активный, интересный, хочешь отношений и способен на подвиги, приходи на кастинг! Или присылай о себе интересное видео! Срочно! Время перемен пришло!...