Рестораны Европы обяжут бесплатно поить водой посетителей

Безопасная питьевая вода для всех европейцев.Еврокомиссия выдвинула в четверг предложение по пересмотру европейской директивы, инициатива позволит улучшить качество питьевой воды в ЕС и доступ к ней.Об этом сообщил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.«Мы предлагаем усовершенствовать законодательство ЕС в данной области, чтобы улучшить качество питьевой воды и обеспечить доступ к ней большему числу граждан там, где такая нужда особенно дает о себе знать.Вместе мы можем и мы должны охранять здоровье наших граждан и гарантировать им безопасность воды, которую они потребляют», — сказал зампред Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.Около 23 млн человек в ЕС не имеют доступа к общественной системе распределения воды, отметил Тиммерманс.Согласно новым правилам, государства-члены ЕС будут обязаны «улучшать доступ к питьевой воде для всех граждан, особенно для уязвимых и маргинальных групп».На практике, объясняют в Брюсселе, это означает, что необходимо установить оборудование для подачи питьевой воды в общественных местах, начать информационную кампанию среди населения о качестве воды, которую они пьют, и развивать доступ к питьевой воде в административных учреждениях и зданиях общественного назначения.Тиммерманс напомнил о двух недавних инициативах Еврокомиссии — по улучшению чистоты воздуха и по снижению пластиковых отходов. Со второй из них непосредственно связаны поправки к директиве о питьевой воде.«Улучшая качество водопроводной воды, мы можем добиться существенного сокращения использования пластиковых бутылок», — пояснил зампред ЕК, добавив, что, по оценкам, их применение может быть сокращено на 17%.При этом сеть общественного питания будут поощрять к тому, чтобы вода из-под крана бесплатно подавалась клиентам в ресторанах и кафе.Зампред Еврокомиссии при этом отметил, что право на качественные базовые услуги, в частности, доступ к питьевой воде, является одним из принципов «европейского фундамента социальных прав», одобренного главами государств и правительств стран ЕС на саммите в Гетеборге.Принятое в четверг законодательное предложение призвано гарантировать это право и реализовать итоги кампании в рамках европейской гражданской инициативы «Вода — право человека».Согласно оценкам, новые меры должны позволить уменьшить потенциальные риски от воды для здоровья людей с нынешних 4% до менее 1%. Сокращение потребления воды из бутылок позволит европейским семьям экономить более 600 млн евро в год.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...