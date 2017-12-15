В Минфине сделали неожиданное заявление о санкциях против России

Министерство финансов США порекомендовало в своем докладе не вводить санкции против госдолга России, чтобы не дестабилизировать мировые финансовые рынки.Соответствующий документ оказался в распоряжении Blloomberg, передает «The Bell«.По версии Минфина США, санкции против госдолга РФ и Облигаций федерального займа усилят давление на экономику страны, а также увеличат нагрузку на банковский сектор.«Учитывая размер российской экономики, ее взаимосвязь с мировыми рынками и влияние на них, масштабы последствий от распространения санкций на суверенный долг и деривативы неясны, и последствия могут ощутить наa себе как российские, так и американские инвесторы», — говорится в докладе.Также отмечается, что компании РФ из реального и финансового сектора тесно связаны с глобальными бизнес-процессами и крупными инвесторами. Санкции могут снизить конкурентоспособность крупных управляющих компаний США. Помимо этого, их расширение без поддержки со стороны Евросоюза может разрушить единство по отношению к России.Доклад подготовили в рамках закона о расширении антироссийских санкций, подписанного Дональдом Трампом в августе 2017 года.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...