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Спорт

Сборная Украины по футзалу вышла в плей-офф Евро-2018

Сборная Украины по футзалу вышла в плей-офф Евро-2018

Петр Шотурма принес команде победу.
Сборная Украины стартовала на чемпионате Европы по футзалу с нелегкой победы над командой Румынии – 3:2.
Наши пропустили два мяча — Савио забил быстрый гол за румын (4’57”), Флорин Игнат удвоил счет (10’33”), — но смогли и отыграться, и вырвать победу.
Тарас Королишин сократил разницу перед перерывом (19’27”), позже Александр Педяш сравнял (27’50”), а Петр Шотурма принес «сине-желтым» путевку в следующий раунд (39’41”).
В итоге Украина и Португалия выходят в четвертьфинал, поскольку румыны проиграли два матча.
4-го февраля украинцы и португальцы разыграют первое место в Группе С (19:00).
Напомним, в 1/4 финала победитель Группы С сыграет со второй командой Группы D, а вторая команда С – с победителем D.
Источник: ТСН

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