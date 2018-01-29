Сборная Украины по футзалу вышла в плей-офф Евро-2018

Петр Шотурма принес команде победу.Сборная Украины стартовала на чемпионате Европы по футзалу с нелегкой победы над командой Румынии – 3:2.Наши пропустили два мяча — Савио забил быстрый гол за румын (4’57”), Флорин Игнат удвоил счет (10’33”), — но смогли и отыграться, и вырвать победу.Тарас Королишин сократил разницу перед перерывом (19’27”), позже Александр Педяш сравнял (27’50”), а Петр Шотурма принес «сине-желтым» путевку в следующий раунд (39’41”).В итоге Украина и Португалия выходят в четвертьфинал, поскольку румыны проиграли два матча.4-го февраля украинцы и португальцы разыграют первое место в Группе С (19:00).Напомним, в 1/4 финала победитель Группы С сыграет со второй командой Группы D, а вторая команда С – с победителем D.Источник: ТСНПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...