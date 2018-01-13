Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину - Русская планета

Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США под названием «Обзор ядерной политики». В документе говорится, что страна продолжит предложенную экс-президентом США Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил из-за роста российского ядерного потенциала. «Россия должна понять, что любое применение ядерного оружия, пусть и ограниченное — неприемлемо. Даже ограниченное использование ядерного оружия для достижения своих целей, может коренным образом изменить характер конфликта и вызвать неисчислимые и невыносимые для Москвы потери», - сообщается в документе. Наращивая собственный потенциал, США планируют удерживать Россию от применения ядерного оружия. Также Вашингтон выступает за ликвидацию химического и биологического оружия, передает «Коммерсантъ». В доктрине отмечается, что «Северная Корея представляет собой неотложную и непредсказуемую угрозу». Президент США Дональд Трамп поручил разработать новую ядерную доктрину год назад. Пентагон заявил, что финальная версия будет составлена из нескольких предварительных вариантов...