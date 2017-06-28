Украина поплатилась за антироссийские санкции половиной ВВП - Русская планета

Украина лишилась половины ВВП из-за санкций Евросоюза и США против России, заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Он отметил, что РФ и ЕС потеряли из-за санкций небольшую долю ВВП, передает «Коммерсантъ». Мураев сказал: «Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы — половину». Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что убытки России и Евросоюза из-за санкций составили более 100 млрд евро...