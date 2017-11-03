Президенты России и Казахстана обсудили Конгресс нацдиалога Сирии - Русская планета

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону прошедший в Сочи Конгресс национального диалога Сирии. В сообщении на сайте Кремля говорится: «Подчеркнуто, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН». Президенты отметили востребованность продолжения работы в Астанинском формате. Также лидеры двух стран рассмотрели вопросы сотрудничества, в том числе в области информационных технологий. Ранее Владимир Путин обсудил итоги Конгресса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом...