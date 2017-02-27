В Новосибирской области двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме - Русская планета

В поселке Колывань Новосибирской области двое мальчиков утонули в яме, вырытой коммунальщиками. Как сообщает агентство «URA.RU», накануне в поселке выполнялся ремонт водопровода, в связи с чем рабочие вырыли двухметровую яму. «После устранения прорыва водопровода рабочие покинули место работ, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности», - сообщили в региональном СУ СКР. Вечером 2 февраля в яму упали двое мальчиков 6 и 11 лет. Они не смогли выбраться из воды и утонули. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В декабре в Татарстане в ходе поисков девятилетнего мальчика женщина провалилась в люк канализации и нашла там ребенка...