В Красноярске объявили режим черного снега - Русская планета

Красноярские синоптики сообщили о загрязнении воздуха и ввели режим «черного неба». Телеканал «Дождь» со ссылкой на Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает: «С 19 часов 02 февраля 2018 г. до 19 часов 05 февраля 2018 г. на территории г. Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности». Ранее сообщалось, что в Омске выпал черный снег. В Минприроды это объяснили выбросами промышленных предприятий, ТЭС, транспорта и других объектов. В ведомстве сообщили о проведении административного расследования. Девять предприятий города уже обвинили в нарушениях...