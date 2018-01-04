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Социум

В Красноярске объявили режим черного снега - Русская планета

Красноярские синоптики сообщили о загрязнении воздуха и ввели режим «черного неба». Телеканал «Дождь» со ссылкой на Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает: «С 19 часов 02 февраля 2018 г. до 19 часов 05 февраля 2018 г. на территории г. Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности». Ранее сообщалось, что в Омске выпал черный снег. В Минприроды это объяснили выбросами промышленных предприятий, ТЭС, транспорта и других объектов. В ведомстве сообщили о проведении административного расследования. Девять предприятий города уже обвинили в нарушениях...

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