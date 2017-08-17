| | Российские космонавты завершили самый длительный выход в космос - Русская планета
Социум

Российские космонавты завершили самый длительный выход в космос - Русская планета

Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров завершили первый в 2018 году выход в открытый космос. Они заменили приемную аппаратуру антенны у модуля «Звезда», а также прошлый рекорд пребывания россиян в открытом космосе в рамках выхода на шесть минут. Об этом ТАСС сообщили в Центре управления полетами. Космонавты пробыли в космосе 8 часов и 13 минут. Первоначально планировалось, что выход продлится 6 часов и 40 минут. Установка приемного устройства широкополосной связи позволит обеспечить круглосуточную передачу информации на российский сегмент с Земли через спутники ретрансляции системы «Луч». При демонтаже старого приемника космонавты с трудом открутили несколько гаек в месте, где неудобно работать и куда выходы прежде не выполнялись...

Еще по теме

Космонавты России испытают новые скафандры в открытом космосе

Космонавты России испытают новые скафандры в открытом космосе

17-08-2017, 14:00
Читать
Российские космонавты Шкаплеров и Мисуркин признаны годными к полёту

Российские космонавты Шкаплеров и Мисуркин признаны годными к полёту

12-08-2017, 16:01
Читать
Космонавты РФ назвали дату запуска микроспутника - Русская планета

Космонавты РФ назвали дату запуска микроспутника - Русская планета

21-01-2017, 21:55
Читать
Российские космонавты выйдут в космос ради чистки иллюминаторов

Российские космонавты выйдут в космос ради чистки иллюминаторов

19-08-2015, 21:24
Читать
Падалка и Корниенко вернулись на МКС после 5,5 часа в открытом космосе

Падалка и Корниенко вернулись на МКС после 5,5 часа в открытом космосе

15-08-2015, 10:42
Читать
Российские космонавты выйдут в открытый космос 10 августа

Российские космонавты выйдут в открытый космос 10 августа

30-07-2015, 15:33
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail