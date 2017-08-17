Российские космонавты завершили самый длительный выход в космос - Русская планета

Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров завершили первый в 2018 году выход в открытый космос. Они заменили приемную аппаратуру антенны у модуля «Звезда», а также прошлый рекорд пребывания россиян в открытом космосе в рамках выхода на шесть минут. Об этом ТАСС сообщили в Центре управления полетами. Космонавты пробыли в космосе 8 часов и 13 минут. Первоначально планировалось, что выход продлится 6 часов и 40 минут. Установка приемного устройства широкополосной связи позволит обеспечить круглосуточную передачу информации на российский сегмент с Земли через спутники ретрансляции системы «Луч». При демонтаже старого приемника космонавты с трудом открутили несколько гаек в месте, где неудобно работать и куда выходы прежде не выполнялись...