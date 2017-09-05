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Паром из Северной Кореи подал сигнал бедствия во Владивостоке - Русская планета

Капитан парома ManGyongBong, совершавшего перевозки грузов между северокорейским Раджином и Владивостоком, подал сигнал бедствия из-за отсутствия топлива на борту судна. Об этом «Интерфаксу» сообщил гендиректор российской компании-оператора «ИнвестСтройТрест» Владимир Баранов. Паром прибыл с грузом из Владивостока. «На подходе узнаю, что порт не примет судно, так как на борту, возможно, находится санкционный груз. На пароме заканчивалось топливо и продукты для экипажа», -рассказал Баранов. Капитан подал сигнал бедствия в субботу в 9:35, после чего на место прибыли пограничники для осмотра судна. В начале сентября 2017 года рейсы парома были приостановлены из-за разногласий компании-оператора и ООО «Владивостокский морской терминал». Парому запретили швартоваться во Владивостоке. В октябре он возобновил работу на линии, однако занимался только перевозом корма для животных...

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