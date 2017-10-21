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Социум

Хакера Петра Левашова экстрадировали из Испании в США - Русская планета

Посольство России в Вашингтоне заявило о намерении оказать содействие россиянину Петру Левашову, которого экстрадировали из Испании в США. «Посольство и генконсульства России в США всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на родину», - цитирует «РИА Новости» представителя дипведомства. В посольстве отметили, что официального сообщения от местных властей об экстрадиции Левашова в Америку не поступало. «Добиваемся от американцев точной информации о местонахождении россиянина. Разумеется, окажем П.Ю. Левашову необходимое содействие», - пояснил представитель посольства. Петра Левашова задержали в Барселоне в 2017 году. США обвиняют его в том, что тот в течение трех лет взламывал компьютеры американцев и торговал их паролями...

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