| | Р РѕРґРёС‚РµР»Рё С‡РµС‚С‹СЂРµ РіРѕРґР° РїС‹С‚Р°СЋС‚СЃСЏ В«РѕР¶РёРІРёС‚СЊВ» СЋСЂРёРґРёС‡РµСЃРєРё РјРµСЂС‚РІРѕРіРѕ СЂРµР±РµРЅРєР°
События

Р РѕРґРёС‚РµР»Рё С‡РµС‚С‹СЂРµ РіРѕРґР° РїС‹С‚Р°СЋС‚СЃСЏ В«РѕР¶РёРІРёС‚СЊВ» СЋСЂРёРґРёС‡РµСЃРєРё РјРµСЂС‚РІРѕРіРѕ СЂРµР±РµРЅРєР°

РЈР¶Рµ РїРѕС‡С‚Рё РїСЏС‚СЊ Р»РµС‚ РЅР°Р·Р°Рґ Р”Р¶Р°С…Рё РњР°РєРјР°С‚ РїРѕСЃС‚Р°РІРёР»Рё РґРёР°РіРЅРѕР· В«СЃРјРµСЂС‚СЊ РјРѕР·РіР°В» Рё СЋСЂРёРґРёС‡РµСЃРєРё 13-Р»РµС‚РЅСЏСЏ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅРєР° СѓРјРµСЂР»Р°. Р РѕРґРёС‚РµР»Рё РЅРµ СЃРѕРіР»Р°СЃРЅС‹ СЃ РјРµРґРёРєР°РјРё Рё Р·Р°РєРѕРЅР°РјРё РћРєР»РµРЅРґР°. РЎРїСѓСЃС‚СЏ РґРІР° РіРѕРґР° РѕРЅРё РѕР±СЂР°С‚РёР»РёСЃСЊ РІ СЃСѓРґ. РџРѕ РёС… РјРЅРµРЅРёСЋ, РґРѕС‡СЊ Р¶РёРІР°: РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅРѕ РїСЂРёР·РЅР°РЅРЅС‹Р№ РјРµСЂС‚РІС‹Рј, Р±РѕР»СЊРЅРѕР№ СЂРµР±РµРЅРѕРє РІСЃРµ РµС‰Рµ СЂРµР°РіРёСЂСѓРµС‚ РЅР° РіРѕР»РѕСЃ РјР°С‚РµСЂРё, С€РµРІРµР»РёС‚ РїР°Р»СЊС†Р°РјРё РїРѕ РµРµ РїСЂРѕСЃСЊР±Рµ.
Р РѕРґРёС‚РµР»Рё С‡РµС‚С‹СЂРµ РіРѕРґР° РїС‹С‚Р°СЋС‚СЃСЏ В«РѕР¶РёРІРёС‚СЊВ» СЋСЂРёРґРёС‡РµСЃРєРё РјРµСЂС‚РІРѕРіРѕ СЂРµР±РµРЅРєР°

Р’ 2013 Р”Р¶Р°С…Рё РњР°РєРјР°С‚ СЃ РјР°С‚РµСЂСЊСЋ РїСЂРёРµС…Р°Р»Рё РІ РґРµС‚СЃРєСѓСЋ Р±РѕР»СЊРЅРёС†Сѓ, С‡С‚РѕР±С‹ СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РѕРїРµСЂР°С†РёСЋ РїРѕ СѓРґР°Р»РµРЅРёСЋ Р°РґРµРЅРѕРёРґРѕРІ. Р”РµРІРѕС‡РєР° РЅРµ С…РѕС‚РµР»Р°, РЅРѕ РјР°РјР° РЅР°СЃС‚РѕСЏР»Р°. РћРїРµСЂР°С†РёСЏ РїСЂРѕС€Р»Р° РІ С€С‚Р°С‚РЅРѕРј СЂРµР¶РёРјРµ, РЅРѕ РїРѕСЃР»Рµ РѕС‚РєСЂС‹Р»РѕСЃСЊ РєСЂРѕРІРѕС‚РµС‡РµРЅРёРµ. Рљ РЅРѕС‡Рё Сѓ РїР°С†РёРµРЅС‚РєРё РѕСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР»РѕСЃСЊ СЃРµСЂРґС†Рµ. РџРѕСЃР»Рµ СЂРµР°РЅРёРјР°С†РёРё РјРѕР·РіРѕРІР°СЏ РґРµСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚СЊ С‚Р°Рє Рё РЅРµ РІРѕР·РѕР±РЅРѕРІРёР»Р°СЃСЊ. РџРѕ РёСЃС‚РµС‡РµРЅРёСЋ С‚СЂРµС… РґРЅРµР№ Р”Р¶Р°С…Рё РњР°РєРјР°С‚ РїСЂРёР·РЅР°Р»Рё РјРµСЂС‚РІРѕР№.
Р РѕРґРёС‚РµР»СЏРј РїРѕРЅР°РґРѕР±РёР»Р°СЃСЊ РїРѕРјРѕС‰СЊ РїСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРёС‚РµР»РµР№, С‡С‚РѕР±С‹ СѓРІРµР·С‚Рё РґРѕС‡СЊ РІ РґСЂСѓРіРѕР№ С€С‚Р°С‚, РІ РґСЂСѓРіСѓСЋ РєР»РёРЅРёРєСѓ. РћРЅРё РѕС‚РєР°Р·Р°Р»РёСЃСЊ РѕС‚РєР»СЋС‡Р°С‚СЊ Р°РїРїР°СЂР°С‚ Р¶РёР·РЅРµРѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРёСЏ. РќРµРѕРїС‹С‚РЅС‹Р№ РІ С‚Р°РєРёС… РґРµР»Р°С… Р°РґРІРѕРєР°С‚ РІС‹Р·РІР°Р»СЃСЏ Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅРѕ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»СЏС‚СЊ РёРЅС‚РµСЂРµСЃС‹ СЂРѕРґРёС‚РµР»РµР№ Рё РґРµРІРѕС‡РєРё РІ СЃСѓРґРµ. В«Р РµР±РµРЅРѕРє, Сѓ РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ Р±СЊРµС‚СЃСЏ СЃРµСЂРґС†Рµ СЃРєРѕСЂРµРµ Р¶РёРІ, С‡РµРј РјРµСЂС‚РІВ» - Р·Р°СЏРІРёР» РѕРЅ.
Р’ 2014 РіРѕРґСѓ Рѕ СЃР»СѓС‡РёРІС€РµРјСЃСЏ СѓР·РЅР°Р»Рё РІ РњРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅРѕРј С„РѕРЅРґРµ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёСЏ РјРѕР·РіР°. РћРЅРё РїСЂРѕРІРµР»Рё РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёСЏ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР»Рё, Р»РёС€СЊ С‚РѕР»СЊРєРѕ СЃС‚РѕРёС‚ РјР°С‚РµСЂРё Р·Р°РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЊ, Сѓ Р”Р¶Р°С…Рё РјРµРЅСЏРµС‚СЃСЏ СЂРёС‚Рј СЃРµСЂРґС†Р°. РўР°РєРѕРіРѕ РЅРµ Р±С‹РІР°РµС‚ РїСЂРё СЃРјРµСЂС‚Рё РјРѕР·РіР°. РўРµРј РЅРµ РјРµРЅРµРµ, РґР»СЏ РІР»Р°СЃС‚РµР№ РљР°Р»РёС„РѕСЂРЅРёРё РѕРЅР° РѕСЃС‚Р°РµС‚СЃСЏ РјРµСЂС‚РІРѕР№. Р РѕРґРёС‚РµР»Рё РїСЂРѕРґРѕР»Р¶Р°СЋС‚ СЃСѓРґРёС‚СЊСЃСЏ Р·Р° Р¶РёР·РЅСЊ СЃРІРѕРµРіРѕ СЂРµР±РµРЅРєР°.
...

Еще по теме

РЈС‡РµРЅС‹Рµ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР»Рё, С‡С‚Рѕ Р±РѕР»РµР·РЅСЊ РђР»СЊС†РіРµР№РјРµ ...

РЈС‡РµРЅС‹Рµ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР»Рё, С‡С‚Рѕ Р±РѕР»РµР·РЅСЊ РђР»СЊС†РіРµР№РјРµ ...

12-12-2017, 11:33
Читать
Р’ РћРјСЃРєРµ Сѓ С€РєРѕР»СЊРЅРёС†С‹ РІР·РѕСЂРІР°Р»СЃСЏ СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅ, СЂ ...

Р’ РћРјСЃРєРµ Сѓ С€РєРѕР»СЊРЅРёС†С‹ РІР·РѕСЂРІР°Р»СЃСЏ СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅ, СЂ ...

6-12-2017, 14:31
Читать
Р’ РћРјСЃРєРµ 12-Р»РµС‚РЅСЏСЏ РґРµРІРѕС‡РєР° Р·Р°Р±РµСЂРµРјРµРЅРµР»Р° РѕС‚ ...

Р’ РћРјСЃРєРµ 12-Р»РµС‚РЅСЏСЏ РґРµРІРѕС‡РєР° Р·Р°Р±РµСЂРµРјРµРЅРµР»Р° РѕС‚ ...

29-11-2017, 12:55
Читать
Р’ РСЂРєСѓС‚СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РіРѕР»Р°СЏ С€РєРѕР»СЊРЅРёС†Р° СЃР±РµР¶ ...

Р’ РСЂРєСѓС‚СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РіРѕР»Р°СЏ С€РєРѕР»СЊРЅРёС†Р° СЃР±РµР¶ ...

2-10-2017, 13:50
Читать
Р§С‚Рѕ РґРµР»Р°С‚СЊ, РµСЃР»Рё Р·Р°СЃС‚СЂСЏР» РІ Р»РёС„С‚Рµ?

Р§С‚Рѕ РґРµР»Р°С‚СЊ, РµСЃР»Рё Р·Р°СЃС‚СЂСЏР» РІ Р»РёС„С‚Рµ?

2-08-2017, 21:05
Читать
Р’С‹РіРѕРґРЅРѕ Р»Рё С…СЂР°РЅРёС‚СЊ РґРµРЅСЊРіРё РІ Р±Р°РЅРєРµ?

Р’С‹РіРѕРґРЅРѕ Р»Рё С…СЂР°РЅРёС‚СЊ РґРµРЅСЊРіРё РІ Р±Р°РЅРєРµ?

30-06-2017, 06:55
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail